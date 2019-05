© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

C'è già la fila per Bilel Hassaini, attaccante esterno francese del Nancy che il Barcellona vorrebbe portare agli ordini di Valverde (o più facilmente di Francisco Javier García Pimienta, tecnico della formazione B) già dall'estate prossima. Il PSG sembra essersi messo in mezzo nelle ultime settimane, ma dalla Francia raccontano di un giocatore con le idee già piuttosto chiare riguardo il proprio futuro: Spagna nel mirino perché considerato un campionato più affine alle caratteristiche del giocatore, un classe 2001 che gioca come esterno e che ama il preziosismo e il dribbling in grado di stupire. Con il Nancy Under 19 sta facendo grandi cose, ma l'esordio in Prima Squadra non è ancora arrivato.

Nome: Bilel Hassaini

Data di nascita: 21 marzo 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: ala destra

Squadra: Nancy

A chi assomiglia: Angel Di Maria