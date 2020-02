vedi letture

Un talento al giorno, Calvin Stengs: la prossima scommessa di Raiola

A lui sta pensando anche l'Ajax (ma non sarà facile trasferirlo da Alkmaar ad Amsterdam), testimonianza di quanto Calvin Stengs stia facendo bene all'AZ. Fantasista classe 1998, si è imposto come uno degli attaccanti emergenti più interessanti dell'intera Eredivisie: parliamo di un giocatore ben strutturato (un metro e ottantadue per ottanta kg), che ama partite da destra per scatenare il proprio sinistro andando al tiro o all'assist per i compagni. I numeri di quest'anno parlano chiaro d'altronde: in 36 gare ha collezionato 10 gol e 11 assist, diventando decisivo praticamente in ogni casa dell'AZ. E Mino Raiol, suo agente, sa che il prossimo trasferimento darà un indirizzo ben preciso alla sua carriera.

Nome: Calvin Stengs

Data di nascita: 18 dicembre 1998

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: AZ Alkmaar

Assomiglia a: Jadon Sancho