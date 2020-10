Un talento al giorno, Camilo Mena: in Colombia si lavora al Cuadrado 2.0

Camilo Mena è una delle giovani promesse del calcio colombiano, un attaccante esterno che fa di velocità ed estreo le proprie migliori caratteristiche: passato recentemente al Deportivo Pereira dopo ottime stagioni al Tigres, sta faticando a imporsi come titolare, ma in patria tutti sono convinti delle sue qualità. Come detto, parliamo di un calciatore che ama giocare sulle corsie, bravo nel dribbling e nell'allungo: una specie di nuovo Cuadrado, anche se lo scatto bruciante dell'attuale giocatore della Juventus non è un tratto comune anche a Mena.

Nome: Camilo Mena

Data di nascita: 1 ottobre 2002

Nazionalità: colombiano

Squadra: Deportivo Pereira

Ruolo: esterno d'attacco

Assomiglia a: Juan Cuadrado