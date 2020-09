Un talento al giorno, Chris Richards: il jolly difensivo che fa impazzire la Baviera

Ieri era in panchina nella sfida contro lo Schalke 04, ma per il 20enne jolly difensivo statunitense Chris Richards, attualmente in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco, il futuro in Baviera sembra scritto. L'Union Berlino nelle scorse settimane ha provato a tentarlo, conquistato dalla sua capacità di destreggiarsi sia da difensore centrale (nonostante sia alto solamente 180 cm) sia da laterale destro. Attualmente Richards ha un contratto fino al 30 giugno 2023 ma non è escluso che a breve Rumenigge bussi alla porta del suo agente per chiedergli un prolungamento.

Nome: Chris Richards

Data di nascita: 28 marzo 2000

Nazionalità: tedesco

Ruolo: centrocampista/difensore

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Javier Zanetti