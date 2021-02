Rummenigge al CorrSera: "Il Bayern non sottovaluterà la Lazio. Il mio futuro? Mai alla Juve"

vedi letture

"Il Bayern non sottovaluterà la Lazio. Il mio futuro? Mai alla Juve". Nel corso della sua lunga intervista al Corriere della Sera, Karl Heinz Rummenigge, ha parlato anche della sfida ai biancocelesti. Queste alcune dichiarazioni del dirigente tedesco: "Siamo favoriti, ma vedendoli contro il Dortmund e contro l'Inter ci siamo accorti che non sono da sottovalutare. Quando la Juve ha preso CR7 ero curioso di vedere come funzionava ed ha funzionato benissimo. Ho visto il portoghese a petto nudo quando Agnelli mi ha mostrato il nuovo CS: poche volte ho ammirato un fisico del genere. Fine anno? Non so cosa farò, ma avendo giocato nell'Inter non potrò mai andare alla Juventus. Il cuore è uno solo".