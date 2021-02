Le aperture spagnole - Real, Rumenigge conferma Alaba al Madrid. Barça, Messi genera profitto

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 2 febbraio 2021:

Marca

"Rumenigge benedice la marcia di Alaba verso Madrid"

Come spesso accade è il mercato a far da padrone in prima pagina e oggi tocca ai Blancos prendersi la scenda. Il presidente del Bayern Monaco conferma l'uscita dell'austriaco: "David ha deciso di provare qualcosa di nuovo. Il Real è un grande club e bisogna capire il giocatore".

As

"Due anni senza acquisti"

L'apertura del quotidiano è dedicata ancora una volta al Real Madrid, ma è più polemica nei confronti dei Blancos. Il giornale sottolinea come sia stato chiuso il mercato invernale senza rinforzi. L'ultimo, Mendy, risale a giugno 2019. L'investimento in quell'estate sfiorava i 300 milioni di euro.

Sport

"Messi genera 235.610.000 euro di profitto in tre stagioni"

Ampio spazio in apertura del quotidiano in prima pagina per il Barcellona con uno studio finanziario che rivela le entrate dei blaugrana attribuibili a Leo: 619.265.000 euro. Il rapporto evidenzia come "Messi continua ad essere essenziale per la ripresa economica del club".

Mundo Deportivo

"Sta andando bene"

Spazio nell'apertura del quotidiano in prima pagina all'Athletic Bilbao con l'inchiesta del giornale che ha ottenuto il parere di tre ex calciatori che hanno vestito la maglia del club basco sull'andamento della squadra e sul cambio di allenatore con Marcelino. Dani: "La mentalità dei giocatori è cambiata". Sarabia: "Tutto si rinnova quando c'è un cambio di mister". Corino: "La squadra ha vinto tanto".