Un talento al giorno, Cole Palmer: il City è pronto al bis dopo Foden

vedi letture

Cole Palmer sulle orme di Phil Foden: un 2002 che Guardiola ha già fatto esordire, su cui ha dimostrato di contare e che sembra indirizzato sullo stesso percorso del connazionale e compagno di squadra. Parliamo di un centrocampista dalle qualità simili, anche se Foden ama giocare come fantasista o mezzapunta, mentre il destino di Palmer potrebbe essere come interno di centrocampo. Tecnica e visione di gioco non mancano al giovane Citizen, che è però abile anche nell'orchestrare il gioco di prima, andando ad agire direttamente tra le linee per la disperazione della squadra avversaria.

