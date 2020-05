Un talento al giorno, Edin Julardzija: 2001 croato che non vuole essere Halilovic

Edin Julardzija, talentuoso centrocampista croato classe 2001 di proprietà della Dinamo Zagabria, ha fatto conquiste in Italia già da mesi, attirando su di sè in particolare le attenzioni del Sassuolo, che al mercato della penisola jugoslava è sempre molto attento. Carnevali e Palmieri hanno anche provato a bruciare la concorrenza prima che tutto si fermasse per la diffusione del Coronavirus, composta da club del calibro di Chelsea, PSG e Arsenal, tra le altre. In passato lo hanno già soprannominato il nuovo Halilovic, un'etichetta che spera di togliersi il prima possibile viste le difficoltà dell'ex Milan nell'imporsi a grande livello. Fantasista di qualità e passo, è facile avvicinarlo al più grande croato dell'era moderna, l'ex Pallone d'Oro Luka Modric, anche se Julardzija è più dinamico del connazionale, anche se la fragilità fisica li accomuna. Un gioiellino di cui sentiremo parlare a breve anche in campionati più competitivi a stretto giro di posta.

Nome: Edin Julardzija

Data di nascita: 21 gennaio 2001

Nazionalità: croato

Ruolo: fantasista

Squadra: Dinamo Zagabria

Assomiglia a: Luka Modric