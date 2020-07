Un talento al giorno, Fabian Luzzi: dal Rayo al Barça per diventare grande

Non solo i talenti cresciuti nella Masia, il Barcellona è attivo anche sui migliori giovani che si sono messi in mostra in Spagna e non solo. Il club blaugrana è ad un passo da Fabian Luzzi, giovanissimo attaccante classe 2004 del Rayo Vallecano. Luzzi, nonostatne la giovane età, è una prima punta fisica, dotata però di un'ottima tecnica. Bravo nel gioco aereo, ha un ottimo mancino.

Nome: Fabian Luzzi

Data di nascita: 18 maggio 2004

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: attaccante

Squadra: Rayo Vallecano

Assomiglia a: Duvan Zapata