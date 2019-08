Un talento al giorno, Halil Dervisoglu: fantasista dal guizzo turco

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

19 anni ma tantissima qualità palla al piede: Halil Dervisoglu, attaccante turco ma in forza allo Sparta Rotterdam, ha iniziato la stagione alla grandissima, con prestazioni in grande ascesa che lo hanno posto all'attenzione di tutta la Eredivisie. Trattasi di un numero 10 dai grandi mezzi tecnici, specialista nelle serpentine in area ma capace anche di concludere in prima persona o appoggiarsi sul compagno vicino. L'ennesimo esponente di un movimento calcistico, quello turco, in grande ascesa, specie a livello di talento da esportare.

Nome: Halil Dervisoglu

Data di nascita: 8 dicembre 1999

Nazionalità: turco

Ruolo: attaccante

Squadra: Sparta Rotterdam

Assomiglia a: Joaquin Correa