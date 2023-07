ufficiale Dervisoglu torna al Galatasaray, addio al Brentford dopo tre anni

Halil Dervisoglu è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il turco torna ad Istanbul dopo tre anni in Inghilterra, vissuti tra il Brentford e il Burnley, che lo scorso anno lo ha acquistato in prestito. Il Gala aveva annunciato ieri l'inizio delle trattative con il club inglese per il calciatore, e nelle scorse ore ha trovato un accordo per un trasferimento a titolo definitivo.

Si tratta di un ritorno per il giocatore, nato a Rotterdam ma nazionale turco: Dervişoğlu ha raccolto 12 presenze col Galatasaray nella stagione 2020/21 e 33 in quella successiva.