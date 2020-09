Un talento al giorno, Isak Bergmann Johannesson: il calcio fiorisce anche in Islanda

In Svezia si parla di lui come un gioiello dal talento cristallino: il classe 2003 Isak Bergmann Johannesson ha stupito sin dai suoi primi passi con la Prima Squadra del Norrköping, ma per l'islandese il massimo campionato svedese sembra essere solo una tappa di passaggio. Amante dell'assist e della giocata "difficile", il fantasista ha dimostrato, già in queste prime uscite tra i professionisti, di avere fisico e mentalità giusta per giocare tra i grandi e il suo passaggio in un campionato ancora più prestigioso sembra essere solo questione di tempo.

Nome: Isak Bergmann Johannesson

Data di nascita: 23 marzo 2003

Nazionalità: islandese

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: IFK Norrköping

Assomiglia a: Christian Eriksen