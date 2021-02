Un talento al giorno, Ísak Bergmann Johannesson: un piccolo Kulusevski islandese

vedi letture

Il classe 2003 Ísak Bergmann Johannesson è considerato, in Islanda, il calciatore in grado di far fare il passo in avanti decisivo al calcio islandese, in grande evoluzione ma che non ha ancora portato una vera stella in un club di primissimo piano a livello internazionale. Il 18enne, che come gran parte dei talenti islandesi si sta imponendo nel massimo campionato svedese, potrebbe essere il nome giusto per questo salto in avanti. Nato in Inghilterra, mentre il padre Joey Guðjónsson giocava per l'Aston Villa, è diventato giovanissimo un pilastro del centrocampo del Norrköping e si è persino conquistato una convocazione in Nazionale.

Nome: Ísak Bergmann Johannesson

Data di nascita: 23 marzo 2003

Nazionalità: islandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Norrkoping

Assomiglia a: Dejan Kulusevski