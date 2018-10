Un talento al giorno, Ivan Ignatyev: il predestinato del Krasnodar

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Krasnodar è una vera e propria fucina di talenti per il calcio russo. Uno dei giocatori più interessanti prodotto dal florido vivaio del club della Russia meridionale è senza dubbio Ivan Ignatyev. Attaccante classe '99, fa parte in pianta stabile della prima squadra del Krasnodar. Ha debutto nel massimo campionato russo nell'agosto 2017, riuscendo a segnare nei minuti di recupero il suo primo gol, regalando una preziosa vittoria al Krasonadar. Già a segno anche in Europa League, un vero e proprio predestinato. Ricorda, con le dovute proporzioni, uno dei giocatori più forti del calcio russo degli ultimi anni: Andrey Arshavin.

Nome: Ivan Ignatyev

Data di nascita: 6 gennaio 1999

Nazionalità: russa

Ruolo: attaccante

Squadra: Krasnodar

Assomiglia a: Andrey Arshavin