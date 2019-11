Un talento al giorno, Jaka Bijol: un perno per la nuova Slovenia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Mediano e perno futuro di una Nazionale, la Slovenia, che lo ha già messo al centro del proprio progetto tattico: Jaka Bijol, centrocampista classe 1999 del CSKA Mosca diventato importantissimo per la propria selezione e per la formazione moscovita. Quasi 100 presenze tra i professionisti a 20 anni, 15 a livello internazionale, parlano per un mediano a cui la personalità non manca. Subito a suo agio nel fisico calcio russo, l'ex Rudar Velenje ha dimostrato di avere intelligenza tattica e doti di recuperapalloni non comuni. Un gioiellino che starebbe bene in buona parte delle squadre di Premier, Bundes o Serie A.

Nome: Jaka Bijol

Data di nascita: 5 febbraio 1999

Nazionalità: sloveno

Ruolo: mediano

Squadra: CSKA Mosca

Assomiglia a: Jari Olavi Litmanen