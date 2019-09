Un talento al giorno, John Yeboah: sulla scia di Neymar

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L’ala destra di proprietà del Wolfsburg John Yeboah, recentemente passato al VVV Venlo, è uno dei talenti tedeschi su cui si fonderà il futuro della Germania: gli addetti ai lavori parlano di lui come di un potenziale crac internazionale, in grado di fare la differenza come pochi alla sua età. Avrà modo di dimostrarlo in Olanda in questa stagione, con l'obiettivo di emulare nel tempo più breve possibile Neymar, suo idolo indiscusso. Tecnicamente parliamo di un attaccante esterno non altissimo ma capace di affrontare senza problemi i massicci difensori teutonici grazie al baricentro basso e alla velocità palla al piede.

Nome: John Yeboah

Data di nascita: 23 giugno 2000

Nazionalità: tedesco

Posizione: attaccante esterno

Squadra: Wolfsburg

Assomiglia a: Neymar