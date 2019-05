© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Juan Román Zarza è una delle grandi promesse del calcio argentino, con caratteristiche a mezzo fra Agüero e Riquelme. Un attaccante che può giocare come centravanti, aperto ai lati oppure come centrocampista vicino all'area. È uno dei capocannonieri delle giovanili argentine: il suo fiuto del gol colpisce tutti. Ricorda Kün Agüero per i movimenti e per la precisione nei tiri; ricorda il grande Riquelme nella capacità di leggere la partita e di trovare lo spazio giusto per il passaggio ideale. Giocatore veloce e intenso, effettua movimenti precisi anche nella fase difensiva, cosa rara per i giovani attaccanti della sua età.

Nome: Juan Román Zarza

Data di nascita: 13 settembre 2001

Nazionalità: argentina

Ruolo: attaccante

Squadra: Independiente

Assomiglia a: Juan Román Riquelme