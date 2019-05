© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Difensore granitico ma allo stesso elastico, il francese Jules Koundé è diventato all'improvviso uno dei calciatori più ricercati dell'intero panorama europeo. In Italia almeno cinque squadre sono sulle sue tracce, forse messe sull'attenti dalle prove in costante crescita del centrale parigino, che con la maglia del Bordeaux non salta un minuto, dimostrandosi assolutamente fondamentale per i destini della squadra. Sicuramente da migliorare l'abilità nell'impostazione, ma nell'uno contro uno è difficilmente superabile.

Nome: Jules Koundé

Data di nascita: 12 novembre 1998

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Bordeaux

Assomiglia a: William Gallas