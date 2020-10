Un talento al giorno, Julián Alvarez: l'attaccante che fa sognare River e Sassuolo

Gallardo ha sin da subito dimostrato di avere un debole per Julián Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate con già una trentina di presenze in Prima Squadra: parliamo di un giovane talento che la Juve aveva già messo tra le contropartite gradite in occasione del famoso ritorno in patria di Tevez, poi finito al Boca Juniors. Un attaccante completo che in questo momento piace soprattutto al Sassuolo, a caccia di un erede di Caputo che possa anche imparare i trucchi del mestiere dal Ciccio nazionale. Non certo un gigante, il numero 9 del River si dimostra un vero pirata dell'area di rigore: pur essendo un calciatore tecnico, è negli ultimi 30 metri che Alvarez riesce a fare la differenza col suo killer istinct.

Nome: Julián Álvarez

Data di nascita: 1 maggio 2000

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante

Squadra: River Plate

Assomiglia a: Sergio Aguero