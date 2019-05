© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Lanciato nei quarti di finale dall'Ajax di Ten Hag, l'ingresso contro la Juventus dell centrocampista classe 2000 Jurgen Ekkelenkamp ha fatto scalpore per la qualità del suo gioco ma soprattutto perché prima della mezz'ora contro i bianconeri aveva giocato la miseria di 18 minuti in stagione con i lancieri. Dal punto di vista tecnico parliamo di un centrocampista molto strutturato (sfiora il metro e novanta) ma davvero bravo anche con il pallone tra i piedi, non scontato per un atleta così slanciato. La scuola dell'Ajax lo ha affinato anche tatticamente: può giocare da mezzala, da trequartista o anche da regista, anche se la sua velocità di gambe lo rende molto pericoloso quando avvicinato alla porta.

Nome: Jurgen Ekkelenkamp

Data di nascita: 5 aprile 2000

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Dennis Bergkamp