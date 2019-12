© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

A vederlo in borghese, Kristian Thorstvedt sembrerebbe più un attore di film scandinavi che un calciatore: invece il n° 28 del Viking Stavanger è un gran bel centrocampista, capace di agire sia come rifinitore che come regista, bravo nella verticalizzazione e assolutamente fuori categoria nel campionato norvegese, dove ha segnato 10 gol in 26 partite pur giocando in posizioni bel lontane dalla porta. Un Rubén Baraja con grande attitudine alla conclusione dalla media distanza, dimostrata ampiamente nei suoi primi mesi da professionisti e con la Nazionale Under 21.

Nome: Kristian Thorstvedt

Data di nascita: 13 marzo 1999

Nazionalità: norvegese

Squadra: Viking Stavanger

Ruolo: centrocampista o trequartista

Assomiglia a: Ruben Baraja