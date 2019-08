Un talento al giorno, Lenny Pintor: un piccolo Karamoh

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Lenny Pintor, scuola Olympique Lione, è passato oggi in prestito al Troyes. L'attaccante classe 2000 andrà così a fare esperienza in Ligue 2 per mettersi alla prova in un campionato professionistico peraltro molto formante, come quello francese. Un esterno di qualità e quantità, capace di fare la differenza in velocità ma anche nello stretto, peraltro mantenendo un buon rapporto con la porta avversaria. L'abbiamo paragonato al connazionale Karamoh per la somiglianza fisica e tecnica, ma che come l'ala del Parma deve crescere tanto per diventare un giocatore utile anche ad alto livello.

Nome: Lenny Pintor

Data di nascita: 5 agosto 2000

Nazionalità: francese

Posizione: ala sinistra

Squadra: Troyes

Assomiglia a: Yann Karamoh