ufficiale Lione, saluta a titolo definitivo l'esterno Pintor. È un giocatore del Saint-Etienne

Nuova avventura nel campionato francese, ma in seconda serie, per l'esterno offensivo di nazionalità franco-martinicana Lenny Pintor. Il classe 2000 lascia la rosa dell'Olympique Lione e questa volta lo fa a titolo definitivo: ufficiale il suo approdo al Saint-Etienne, fresco di retrocessione in Ligue 2, con cui ha sottoscritto un contratto di durata biennale.