© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In prestito dal Barcellona, Marc Cucurella si è distinto come uno dei migliori classe Under 20 di tutta la Liga, grazie a prestazioni in costante crescita e all'utilizzo continuo che ne fa l'Eibar. Un vero e proprio regista in difesa, ma spostato sulla corsia sinistra: col suo delicatissimo piede mancino, non c'è da stupirsi se l'azione viene spesso affidata a lui, praticamente sempre il più piccolo in campo. Lo abbiamo avvicinato a Maxwell proprio per la comune abilità col piede forte, il mancino, una vera arma impropria col quale Cucurella è solito creare i pericoli più disparati, sia in termini di assist che di conclusioni verso la porta avversaria.

Nome: Marc Cucurella

Data di nascita: 22 luglio 1998

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Eibar

Assomiglia a: Maxwell