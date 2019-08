Un talento al giorno, Maximiliano Lovera: velocità e tecnica sulla fascia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fra i tanti giovani di prospettiva che giocano in Argentina, spicca sicuramente il talento di Maximiliano Lovera, attaccante classe '99 del Rosario Central. Lovera, sondato anche dal Napoli nelle scorse settimane, è un attaccante in grado di giocare su tutto il fronte offensivo, anche se viste le sue caratteristiche tecniche e fisiche preferisce giocare come seconda punta e come esterno nel tridente offensivo. Veloce e tecnico, dotato di un buon dribbling nello stretto, Lovera deve sicuramente migliorare dal punto di vista realizzativo.

Nome: Maximiliano Lovera

Data di nascita: 9 marzo 1999

Nazionalità: argentino

Posizione: attaccante

Squadra: Rosario Centrale

Assomiglia a: Ezequiel Lavezzi