Un talento al giorno, Oliver Antman: la scommessa del Nordjsaelland

Numero 42 del Nordjsaelland ma numero uno dei talenti di prospettiva del club danese, Oliver Antman, centrocampista finlandese classe 2001 passato alla storia del Gnistan per essere il primo giocatore a essere venduto ad un club straniero. Dopo una ottimo approccio con la formazione danese, ha debuttato il 30 marzo di quest'anno ed ha rinnovato ad agosto fino al 2024. Parliamo di un giocatore bravo nell'uno contro uno che può giocare sia sulla corsia di destra che come fantasista centrale, ma anche qualche metro più indietro, come vero costruttore di gioco.

Nome: Oliver Antman

Data di nascita: 15 agosto 2001

Nazionalità: finlandese

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: Nordjsaelland

Assomiglia a: Jari Olavi Litmanen