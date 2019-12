Dal floridissimo settore giovanile del Porto potrebbe presto uscire un altro talento di primo piano. Si tratta di Romario Baró, centrocampista offensivo classe 2000. Il suo nome, stando a quanto riportato da AS, sarebbe finito sul taccuino del Real Madrid.

I Blancos, infatti, lo starebbero monitorando in vista delle prossime sessioni di mercato come possibile innesto per il centrocampo dove Pogba e Eriksen rimangono comunque le priorità per la formazione di Zinedine Zidane.