Un talento al giorno, Samuel Iling-Junior: le big d'Europa sono su di lui

Esterno sinistro a tutta fascia (capace di giocare sia come difensore che come centrocampista), il classe 2003 Samuel Iling-Junior è diventato uno degli obiettivi delle big europee in queste settimane per la prossima fine del contratto giovanile in essere con il Chelsea. Appena sette presenze nella Premier League U18, l'inglese è finito nel mirino di Bayern Monaco, Schalke 04 e PSG, che sarebbero pronti a strapparlo ai Blues sfruttando appunto la situazione contrattuale. Un piccolo Ashley Young, volendo azzardare un paragone.

Nome: Samuel Iling-Junior

Data di nascita: 21 maggio 2003

Nazionalità: inglese

Ruolo: esterno a tutta fascia

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Ashley Young