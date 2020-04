Un talento al giorno, Santiago Sosa: un centrocampista difensivo all'argentina

Centrocampista difensivo estremamente moderno, il classe 19999 Santiago Sosa è uno dei gioielli del River Plate finito sotto la lente di ingrandimento della Juventus: ottima capacità di palleggio e passaggio, non è raro che la squadra si affidi alle suoi lanci lunghi per attivare il contropiede. Bravo anche in fase difensiva, si fa notare per ottime statistiche dal punto di vista dei contrasti vinti ed è dotato anche di eccellente tempismo della giocata. Un 4 capace però di giocare più avanzato, anche se è da intermedio centrale che dà il meglio di sè.

Nome: Santiago Sosa

Data di Nascita: 3 maggio 1999

Nazionalità: argentino

Squadra: River Plate

Ruolo: centrocampista difensivo

Assomiglia a: Lucas Biglia