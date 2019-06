Everton, accordo con il River per il talento Sosa. Ma c'è un ostacolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

River Plate ed Everton hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Inghilterra del centrocampista centrale Santiago Sosa. Per il giocatore di 20 anni, impegnato nel Mondiale di categoria con l'Argentina, i Toffees pagheranno la clausola di 15 milioni, ma c'è ancora un ostacolo che impedisce il lieto fine: il permesso di lavoro. I parenti del ragazzo sono già in Europa per cercare di completare tutte le pratiche per ottenere il permesso.