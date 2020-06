Un talento al giorno, Suf Podgoreanu: la Roma ha pescato bene in Israele

La Roma si è mossa prime di tutti per il classe 2002 Suf Podgoreanu, esterno offensivo israeliano ma di passaporto rumeno: rinforzerà la Primavera capitolina il prossimo anno, ma è più probabile che faccia spola tra Prima Squadra e settore giovanile. Dopo le 18 reti con l'Under 19 del Maccabi Haifa, trattenerlo in Israele è diventato impossibile e neanche la promessa di un posto coi grandi ha frenato la sua ambizione. Ma che tipo di attaccante è Podgoreanu? Non la classica ala, visto che è alto 192 centimetri ma è comunque dotato di grande velocità in campo aperto, la quale, unita ad un destro che sa usare molto bene, lo rendono ideale come attaccante centrale o addirittura falso nove. Un giocatore non particolarmente stiloso ma terribilmente efficace.

Nome: Suf Podgoreanu

Data di nascita: 20 gennaio 2002

Nazionalità: israeliano

Ruolo: attaccante

Squadra: Maccabi Haifa

Assomiglia a: Edin Dzeko