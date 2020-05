Un talento al giorno, Tiago Tomas: il suo miglior amico è lo spazio

Tiago Tomás è un classe 202 a cui Record ha già dedicato una propria prima pagina: non male per un 18enne con zero presenze in prima squadra: un centravanti capace di medie gol superlative nel Settore Giovanile dello Sporting Lisbona, in particolare nell'ultima stagione dell'Under 17 dei Leoes. 28 reti in altrettanti partite, numeri che lo hanno portato in orbita Under 19, Under 23 e ovviamente anche della Prima Squadra. Un attaccante molto mobile e tecnico, seppur dotato di un fisico di tutto rispetto, che rifugge però lo stereotipo del centravanti di area di rigore: qui parliamo di un vero attaccante portoghese, estremamente bravo con la palla tra i piedi e che ha lo spazio come migliore amico. Ama particolarmente giocare sul filo del fuorigioco, per mettere ko le difese avversarie grazie ad un inserimento alle spalle delle stesse.

Nome: Tiago Tomás

Data di nascita: 16 giugno 2002

Nazionalità: portoghese

Ruolo: attaccante

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Romario