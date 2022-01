ufficiale Stoccarda, prelevato Tiago Tomas dallo Sporting. Arriva in prestito con diritto

Lo Stoccarda puntella l'attacco con Tiago Tomás, attaccante classe 2002 prelevato dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito di diciotto mesi più opzione d'acquisto da esercitare nel 2023. Un profilo giovane per i Roten, in cerca di rilancio dopo una prima metà di stagione che li ha fatti scivolare al penultimo posto in Bundesliga.