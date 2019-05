© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Folta capigliatura mora, tendente al riccio, ma soprattutto una passione per la falcata sulla corsia destra, partendo dalla linea di fondo fino a raggiungere quella opposta. Tomás Esteves è uno dei talenti messi in mostra dal Porto, fresco campione di Youth League: terzino di grande fisico e atletismo, si fa notare per il gran numero di palloni scodellati al centro (oltre che per l'aspetto fisico sopra descritto). Non a caso per lui si parla di interessamenti dall'Inghilterra, in particolare da parte di Arsenal e Manchester City, club molto attenti all'acquisto di giovani di prospettiva da lanciare in Prima Squadra. Il prototipo di laterale difensivo moderno, destinato a far parlare di sé anche oltre i confini nazionali.

Nome: Tomás Esteves

Data di nascita: 3 aprile 2002

Nazionalità: portoghese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Porto

Assomiglia a: Moreno Torricelli