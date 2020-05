Un talento al giorno, Valentino Livramento: il laterale prediletto scuola Chelsea

vedi letture

Valentino Livramento, laterale inglese con quasi un decennio di academy alle spalle, è un gioiello su cui il Chelsea sta lavorando da tempo. Il diciassettenne di origini italiane, già convocato in tutte le nazionali giovanili britanniche, dall'Under 15 all'Under 19, è stato frenato da qualche infortunio di troppo nel recente passato, ma continua ad essere un laterale di grandissima affidabilità: terzino destro di fisico e polmoni, bravo ad allargarsi e ricevere palla per accelerare e servire ai compagni succulenti assist. Lampard non lo ha ancora utilizzato, ma sembra solo una questione di tempo prima del suo approdo in Prima Squadra.

Nome: Valentino Livramento

Data di nascita: 12 novembre 2002

Nazionalità: inglese

Posizione: terzino destro

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Javier Zanetti