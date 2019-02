Un talento al giorno, Yangel Herrera: capitan futuro della Vinotinto

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il "volante" della Vinotinto, nonché capitan futuro designato, Yangel Herrera, sta dimostrando perché in patria si ha una tale considerazione delle sue evidenti qualità. Centrocampista totale, in grado di fare la differenza sia in fase offensiva che in quella di recupero palla, il numero 8 e capitano della formazione rivelazione ai Mondiali Under 20 in corso in Corea. Dopo aver deciso la sfida al Giappone, per lui altra prova maiuscola con gli USA e i primi club europei che si affacciano, col Manchester City ovviamente favorito giocando il venezuelano a New York, proprio nella squadra di MLS di proprietà di Mansur bin Zayd Al Nahyan.

Nome: Yangel Herrera

Data di nascita: 7 gennaio 1998

Nazionalità: venezuelano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: New York City (MLS)

Assomiglia a: Angel Di Maria