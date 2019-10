Niccolò Zanellato, dal Milan al Crotone con un presente azzurro

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niccolò Zanellato sta diventando grande, in una stagione partita sotto i migliori auspici e che promette di lanciare definitivamente la carriera del giovane centrocampista. A quasi due anni dal suo arrivo al Crotone, il classe ’98 cresciuto del Milan sta confermando tutte il potenziale che lo aveva accompagnato al momento del salto tra i professionisti. Una crescita che gli è valsa anche la maglia azzurra dell’Under 21, che si prepara a vestire nuovamente nei prossimi impegni validi per le qualificazioni all’Europeo 2021.

Crescita e maglia azzurra - La curva del rendimento di Zanellato è in costante crescita, e a dimostrarlo ci danno una mano i numeri di queste sue prime stagioni nel calcio che conta. Lanciato in prima squadra nel Milan di Montella, che lo ha fatto esordire in Europa League nel 2017, Niccolò si è poi trasferito al Crotone in prestito con obbligo di riscatto nel gennaio del 2018. Dopo i primi sei mesi di ambientamento, nei quali ha festeggiato l’esordio in Serie A, il centrocampista di scuola rossonera ha iniziato a ritagliarsi uno spazio importante nella stagione 2018-19. Per lui 20 presenze complessive divise tra Serie B e Coppa Italia, condite dai primi due gol da professionista che hanno tracciato un solco proseguito brillantemente nelle prime battute del 2019-20. Zanellato ha già all’attivo sette presenze e una rete in stagione, bottino che si somma alle prime due gare disputate con la Nazionale Under 21. Uno score, quello in maglia azzurra, che potrebbe essere ulteriormente ritoccato nei prossimi giorni, quando il ragazzo milanese sarà a disposizione del c.t. Paolo Nicolato nelle trasferte contro Irlanda e Armenia.

Fosforo e centimetri - Zanellato è uno dei “ragazzi del ‘98”, categoria che ha visto arrivare fino alla prima squadra anche Patrick Cutrone e Manuel Locatelli, protagonisti con Niccolò di tutta la trafila nel vivaio del club di Via Aldo Rossi. D’altronde la carriera di Zanellato è sempre stata tinta di rossonero, dagli inizi nel Cimiano (società dell'hinterland storicamente vicina ai colori milanisti) al precoce passaggio dalle parti del Vismara, il centro sportivo delle giovanili del Milan. È però con la maglia del Crotone che il ragazzo sta trovando la sua dimensione nel calcio professionistico, aiutato nel compito dalle caratteristiche versatili che gli consentono di agire sia da centrale che da mezzala di centrocampo. Ottimi fondamentali e grande intelligenza tattica, che gli permette di alternarsi con disinvoltura tra i compiti di regia e gli inserimenti in zona offensiva, Zanellato rappresenta una risorsa importante sui palloni alti, col suo metro e novanta di altezza che lo fa svettare su buona parte degli avversari. Il potenziamento della struttura fisica gli ha permesso di imporsi in un campionato di spessore come quello cadetto, dove si sta mettendo in luce per il gran ritmo e i tempi di gioco nella zona nevralgica del campo. Dotato di fosforo non soltanto ad uso calcistico, come dimostra il buon percorso scolastico intrapreso, Nicolò sta compiendo un ulteriore step evolutivo grazie a una maggiore maturità e a una costanza che gli ha permesso di entrare a pieno titolo nel giro della Nazionale Under 21. Gli esami non finiscono mai, a maggior ragione per un giovane alle prime armi. Ma Zanellato è preparato, ed è pronto a rispondere presente nell’annata del salto di qualità.