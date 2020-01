2019 anno orribile Viola. Porta imbattuta del Bologna? Una chimera

© foto di Federico De Luca

Il Bologna sta vivendo un discreto momento in campionato, avendo vinto tre delle ultime cinque partite giocate, perdendone una sola nel periodo preso in considerazione. Fiorentina invece che è in un periodo nero: non vince dalla decima giornata (2-1 in casa del Sassuolo, ovvero il 30 ottobre 2019). Cinque sconfitte nelle ultime sette gare e due soli punti portati a casa: ruolino di marcia che è costato l'esonero a Vincenzo Montella.

Bologna in vantaggio negli scontri diretti in casa contro la Fiorentina, ma è proprio la vittoria dei rossoblu il risultato che manca da maggior tempo. Il 26 febbraio 2013 è arrivato l'ultimo successo in casa dei felsinei (2-1).

Difesa emiliana vulnerabile: la squadra di Mihajlovic ha chiuso due sole partite con la propria porta imbattuta. Peggio ha fatto solo il Lecce con una. I gigliati però non è che stiano molto meglio perché Dragowski è uscito senza reti dal campo in tre circostanze. Due squadre che prediligono i secondi tempi in fatto di gol segnati: il Bologna ne ha fatti ben 17 nel corso della seconda frazione di gioco, mentre la Fiorentina 15 (solamente 6 i gol dei viola nella prima frazione).

Il 2019 è stato un anno orribile per la squadra ora allenata da Iachini e che ha visto prima di lui sedersi in panchina Pioli e Montella. La Fiorentina nel corso dell'anno solare appena chiuso ha totalizzato solamente 32 punti in 36 partite di campionato giocate. Peggio ha fatto solamente il Genoa. Bologna a metà di questa speciale classifica con 53 punti.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

25 vittorie Bologna

26 pareggi

16 vittorie Fiorentina

81 gol fatti Bologna

78 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1931/1932 Serie A Bologna vs Fiorentina 2-1



L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2018/2019 Serie A Bologna vs Fiorentina 0-0