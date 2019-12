A novembre l'Udinese ha fatto meglio del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime 3 stagioni s’è sempre imposto il Napoli. Prima c’era stata una doppietta targata Udinese. Così i più recenti segni X sono l’1-1 del 2013-2014 e lo 0-0 del 2012-2013.

Guarda caso i due punteggi citati sono anche i risultati più ricorrenti al termine degli Udinese-Napoli di campionato, 40 incontri disputati fra Serie A e cadetteria. Ciascuno dei due pari vanta, infatti, 7 presenze fino a oggi.

Il bilancio totale degli scontri diretti in Friuli sorride ai padroni di casa che sfoggiano un numero di vittorie doppio rispetto agli ospiti: 14-7 (mentre i match chiusi senza trionfatori ammontano a 19).

Da ricordare che l’incrocio fra bianconeri e azzurri è andato in scena anche in Serie B fra gli anni Quaranta e Sessanta del secolo scorso, 3 rappresentazioni con i locali sempre a punti.

Concludiamo ricordando come arrivano a questo incrocio i due club.

A novembre i friulani hanno viaggiato a una media di 1,33 punti/match, i campani, al contrario, a 0,67. In casa la squadra di Gotti conta 10 punti (3V – 1X – 3P), mentre quella di Ancelotti in trasferta ne ha conquistati 9 (2V – 3X – 2P).

Soprattutto, il delta allo scontro diretto è di sole 6 lunghezze a favore dei partenopei che… però non vincono dall’ottavo turno.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

40 incontri disputati

14 vittorie Udinese

19 pareggi

7 vittorie Napoli

60 gol fatti Udinese

45 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Napoli 0-1, 18° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Napoli 0-3, 9° giornata 2018/2019