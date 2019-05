Allegri e quella vittoria su Ranieri attesa per 40 anni

© foto di Alberto Fornasari

Stagione 2008-2009, alla 22esima giornata la Vecchia Signora ospita il Casteddu. Al triplice fischio finale il tabellone dello stadio recita 2-3. A distanza di quarant’anni dalla prima volta il Cagliari torna a vincere in casa della Juventus. Sulla panchina bianconera siede Claudio Ranieri, su quella rossoblù Massimiliano Allegri.

E’ quella appena raccontata l’unica vittoria in 5 scontri diretti di campionato del mister toscano sul collega capitolino. Curiosamente è stato anche l’unico Ranieri-Allegri giocato fino a oggi. Perché le altre quattro sfide sono arrivate tutte con l’attuale mister juventino nelle vesti di padrone di casa.

L’ultimo incrocio è un bel po’ datato, campionato 2011-2012, 18esimo turno, e andò in scena alla Scala del calcio, il Meazza. Si trattava del derby meneghino Milan-Inter, match che terminò col punteggio di 0-1. Poi più niente… almeno fino al prossimo Roma-Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

3 vittorie Ranieri

1 pareggio

1 vittoria Allegri

7 gol fatti squadre di Ranieri

5 gol fatti squadre di Allegri