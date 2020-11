Ascoli, l’unica vittoria a Venezia firmata da un campione d’Europa

Quella di questo weekend sarà la decima sfida in campionato, tutte in cadetteria, fra Venezia e Ascoli con i lagunari squadra di casa.

Dopo il successo bianconero nel primissimo testa a testa (1992-1993, 0-1, Bierhoff man of the match) rintracciamo 6 vittorie per gli arancioneroverdi e 2 segni X.

Fra l’altro nelle ultime tre stagioni l’ha fatta da padrone il fattore casa.

Il Venezia con 14 punti (4V – 2X – 2P con 12GF e 6GS) è a meno tre dalla vetta occupata dalla coppia Empoli-Salernitana. L’Ascoli si trova dall’altra parte della graduatoria con 5 punti (1V – 2X – 4P con 4GF e 8GS).

Le due squadre sono entrambe reduci da un pareggio: 1-1 con l’Entella per l’Ascoli e 2-2 col Brescia per il Venezia.

Ma se i bianconeri non vincono dal quarto turno e poi hanno raccolto soltanto un punto in tre giornate, gli arancioneroverdi proprio contro i lombardi hanno ripreso a smuovere la graduatoria dopo l’inatteso stop con la Reggiana.

Focus sui clean sheet, vale a dire i match conclusi a porta inviolata: al top della cadetteria c’è proprio il Venezia con 5 gare senza incassare gol al passivo; fanalino di coda è il Venezia che dall’avvio di questo torneo una rete l’ha incassata in tutti i match disputati.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE B)

9 incontri disputati

6 vittorie Venezia

2 pareggi

1 vittoria Ascoli

13 gol fatti Venezia

5 gol fatti Ascoli

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Ascoli 0-1, 22° giornata 1992/1993

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Ascoli 2-1, 30° giornata 2019/2020