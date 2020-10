Benevento… un’impresa (per ora impossibile) segnare gol al Napoli

vedi letture

Quello di domenica pomeriggio, calcio d’inizio alle ore 15, sarà il quinto derby regionale fra Benevento e Napoli in campionato. Due incroci andarono in scena nel girone B della Serie C 2004-2005. Altri due testa a testa sono stati disputati nel campionato di Serie A 2017-2018.

I numeri sono tutti dalla parte degli azzurri.

Il Napoli, infatti, ha sempre solo vinto. Non solo. Non ha mai incassato una rete al passivo. Né in Serie C, tantomeno nel massimo campionato.

Da segnalare che 8 delle 12 marcature sono state realizzate in A. E metà di queste, 4, portano la firma di Mertens.

I padroni di casa sono reduci dal KO nella capitale contro la Roma. Nonostante il vantaggio firmato da Caprari il match dell’Olimpico è finito col punteggio di 2-5. Ininfluente il rigore che Lapadula s’è visto stoppare da Mirante, perché l’ex attaccante del Milan ha infatti spedito in rete la ribattuta del portiere giallorosso. Fra le mura di casa gli Stregoni hanno raccolto una vittoria (1-0 sul Bologna) e una sconfitta (2-5 con l’Inter).

Gli ospiti vengono dal pesante 4-1 rifilato all’Atalanta. Un successo maturato già nella prima frazione di gioco con i gol di Lozano al 23’ e al 27’, Politano al 30’, infine, Osimhen al 43’. Lontano dal San Paolo hanno esordito vincendo (2-0 a Parma), mentre dalla mancata disputa del big match a Torino sono arrivati uno 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in graduatoria (ma c’è attesa per l’esito di eventuali ricorsi).

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A E SERIE C)

2 incontri disputati

0 vittorie Benevento

0 pareggi

2 vittorie Napoli

0 gol fatti Benevento

4 gol fatti Napoli

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Napoli 0-2, 23° giornata 2017/2018