Bologna e il drammatico spareggio col Parma: l'inizio del fallimento

Bologna senza vittoria in casa nel derby emiliano dal 25 aprile 2010, ovvero praticamente nove anni fa (2-1). Bologna-Parma vuol dire anche un drammatico spareggio salvezza (un po' come quello di stasera) andato in scena al termine della stagione 2004/05. Dopo aver perso in casa 2-1, il Parma riuscì a vincere al Dall'Ara per 2-0 al ritorno, spedendo i rossoblu in B, retrocessione che poi diede il via al fallimento del Bologna.

Dopo aver ottenuto tre vittorie e un pari, i rossoblu nell'ultimo fine settimana hanno subito una sconfitta che ha rallentato la corsa verso la salvezza. Parma invece abbonato ai pareggi: cinque di consecutivi. Vittoria che manca ai gialloblu dalla 27esima giornata.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A, B E C)

7 vittorie Bologna

8 pareggi

5 vittorie Parma

21 gol fatti Bologna

19 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1983/1984 Serie C1 Bologna vs Parma 0-0

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2013/2014 Serie A Bologna vs Parma 1-1