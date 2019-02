Bologna-Genoa fa 50!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime 4 sfide Bologna-Genoa ha segnato sempre (e solo) una squadra.

L’ultima volta con entrambi i club a segno fu nella stagione 2011-2012 quando la gara si concluse col punteggio di 3-2 per i padroni di casa: Portanova, Ramirez, Palacio, Garics e Jorquera i bomber di quel match.

Scritto ciò… i felsinei non marcano al Dall’Ara dal novembre 2018, un digiuno lungo 4 partite e che dopo lo 0-4 subito dal Frosinone ha portato la dirigenza a decidere per il cambio d’allenatore. I liguri, al contrario, non riescono a tenere la porta inviolata nel corso delle trasferte. In questo torneo ha sempre incassato almeno un gol.

Premesse interessanti quelle che fanno da antipasto (d’altronde la sfida è in programma per le ore 12:30 di domenica prossima) al 50esimo Bolgona-Genoa di campionato. Già, perché la sfida fra i due club in rossoblù vanta 43 precedenti in Serie A e 6 in cadetteria.

Il bilancio dei testa a testa risente del fattore casa. I petroniani comandano per numero di vittorie, 25-5, e gol marcati. 90-50.

La passata stagione fu 2-0 con reti di Destro e Falletti. Due anni fa, invece, 0-1 con Simeone man of the match.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

49 incontri disputati

25 vittorie Bologna

19 pareggi

5 vittorie Genoa

90 gol fatti Bologna

50 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Genoa 0-1, 28° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Genoa 2-0, 26° giornata 2017/2018