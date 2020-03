Bomber nostrani, dietro Immobile c'è Caputo

È uno di quei giocatori che spesso vengono ribattezzati con i termini di mestierante del gol.

Francesco Caputo, maglia neroverde numero 9 del Sassuolo, è alla sua seconda stagione in Serie A. L’anno scorso con l’Empoli mise a segno 16 gol (3 su calcio di rigore) in 38 presenze.

Dall’agosto 2019, invece, è andato a rete per 13 volte giocando 23 gare di campionato. Nella classifica capocannoniere della Serie A è il secondo italiano dopo Ciro Immobile e occupa la sesta piazza assoluta.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha timbrato 9 reti, altre 4 sono arrivate in occasione degli impegni in trasferta.

In 5 match s’è limitato a 1 solo centro (contro Torino, Brescia, Lazio, Juventus, Spal in trasferta), in 4 ha messo a segno una doppietta (contro Spal in casa, Bologna, Roma e, per ultimo, Brescia).

Curiosamente non ha ancora segnato di testa e tutte le marcature nella A 2019-2020 sono arrivate con tiri scoccati da dentro l’area di rigore.

Attenzione, dei 13 centri già nel curriculum soltanto 1 è frutto di una punizione dagli undici metri.

Concludiamo segnalando le sue ‘firme’ per blocchi di gioco da quindici minuti.

1-15: 1

16-30: 2

31-45 (più recupero): 4

46-60: 1

61-75: 5

76-90 (più recupero): 0