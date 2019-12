Cagliari in cerca della vittoria 400 sul campo del Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuno ha pareggiato più partite del Lecce nella Serie A 2019-2020. I giallorossi sono già a quota 4. Un gradino più in basso c’è però il Cagliari prossimo avversario. I rossoblù seguono infatti a 3.

Scritto ciò… c’è scappato soltanto 1 segno X al termine dei Lecce-Cagliari disputati nel massimo campionato. Era la stagione 2010-2011 e alla 33esima giornata i ventidue in campo rientrarono negli spogliatoi sul punteggio di 3-3: Acquafresca al 20’, Mesbah al 49’, Conti al 67’, Acquafresca al 72’, Fabiano all’87’, Corvia nei minuti di recupero del match.

Al testa a testa i salentini erano arrivati con 34, i sardi con 43 punti in classifica.

Per il resto nei precedenti in Serie A rintracciamo 5 vittorie del Lecce, la più recente rappresentata dal 2-0 del 2008-2009 (Giacomazzi e Castillo), e 2 successi del Cagliari, l’ultimo nel 2011-2012 (autorete di Brivio e Biondini).

E il trend del match non muta poi molto se consideriamo la cadetteria, dove i Lecce-Cagliari ammontano a 8.

In totale, difatti, su 16 incontri disputati i segni X sono fermi a 3. Praticamente è come se finisse senza trionfatori una sfida ogni cinque.

Al Via del Mare saranno faccia a faccia chi non ha ancora vinto fra le mura di casa e chi è imbattuto nei match in esterna. Lecce-Spezia 2-1 dell’11 maggio e Napoli-Cagliari 2-1 del 5 maggio rappresentano pertanto l’ultima vittoria dei giallorossi davanti ai propri tifosi e il più recente KO dei rossoblù lontano dall’isola.

Infine dobbiamo segnalare che quella di Liverani è l’unica formazione di Serie A che non ha collezionato clean sheet in questi primi mesi di torneo, mentre quella di Rolando Maran con 10 marcatori differenti svetta nella classifica delle coop del gol.

PS: Cagliari con 399 gare vinte nel curriculum di A, 287 in casa più 112 in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI A LECCE (SERIE A E SERIE B)

16 incontri disputati

9 vittorie Lecce

3 pareggi

4 vittorie Cagliari

26 gol fatti Lecce

14 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A LECCE (SERIE A)

Lecce-Cagliari 2-0, 12° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A LECCE (SERIE A)

Lecce-Cagliari 0-2, 6° giornata 2011/2012