© foto di Federico Gaetano

Il Cagliari ospita l'Udinese per la 29esima volta tra Serie A e B. Sardi che sono in vantaggio in fatto di vittorie. Un solco scavato nel corso delle ultime stagioni perché sono quattro i successi consecutivi dei sardi contro i friulani. Ultimo successo dell'Udinese in casa degli isolani è datato 27 aprile 2013 (0-1 gol di Pereyra).

Il Cagliari non vince in campionato da quattro turni, giusto il tempo di archiviare la questione salvezza e i rossoblu hanno mollato la presa. L'Udinese invece viene da quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pari).

Cagliari-Udinese è la sfida tra due delle quattro squadre che hanno mandato a segno meno giocatori diversi in questo campionato: dieci, assieme a Sampdoria e Spal. Ma queste sono curiosamente anche le due formazioni ad aver avuto il maggior numero di rigori a sfavore. Rispettivamente: dieci il Cagliari e nove l'Udinese.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

12 vittorie Cagliari

9 pareggi

7 vittorie Udinese

38 gol fatti Cagliari

30 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Udinese 0-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2017/2018 Serie A Cagliari vs Udinese 2-1