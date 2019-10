Che equilibrio fra Di Francesco e l’Inter, Conte e la Sampdoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Punti pesanti in palio allo stadio Ferraris di Genova in occasione di Sampdoria-Inter e non sarà banale neppure il confronto tra i due tecnici, il blucerchiato Eusebio Di Francesco e il nerazzurro Antonio Conte.

All’attuale tecnico della Sampdoria, su quattro precedenti, manca ancora la vittoria contro il collega. Conte guida per successi (3-0) e gol fatti (10-3) e contiamo un solo pareggio negli scontri diretti (Pescara-Siena 1-1 nella cadetteria 2010-2011, prima giornata).

Allo sbilanciamento nel confronto dei testa a testa fra i due allenatori fa da contrappeso il totale equilibrio che regna fra Di Francesco e l’Inter, che si sfideranno per l’undicesima volta. In parità il numero di vittorie (4-4) e due i segni X in archivio, mentre conduce l’Inter per reti segnate (24-13).

Nessun pareggio, invece, tra Conte e la Sampdoria. Su cinque precedenti, la posta in palio è stata equamente divisa: 2 successi blucerchiati, 2 vittorie per l’attuale allenatore nerazzurro (quando sedeva sulla panchina della Juventus). In sostanziale equilibrio anche il dato sulle reti segnate: 8-7 a favore delle squadre allenate dal coach pugliese.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E CONTE IN CAMPIONATO

0 vittorie Di Francesco

1 pareggio

3 vittorie Conte

3 gol fatti squadre di Di Francesco

10 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E L’INTER IN CAMPIONATO

4 vittoria Di Francesco

2 pareggi

4 vittorie Inter

13 gol fatti squadre di Di Francesco

24 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

2 vittorie Conte

0 pareggi

2 vittorie Sampdoria

8 gol fatti squadre di Conte

7 gol fatti Sampdoria