Chiamiamolo effetto Piatek

E’ un bilancio in perfetto equilibrio che emerge dagli scontri diretti in Serie A e al Castellani. Due segni X, entrambi col punteggio di 1-1, nel 2007-2008 e nel 2014-2015. Una vittoria per i padroni di casa col risultato di 2-0, nel 2015-2016, lo stesso valso agli ospiti l’unico successo fino a oggi raccolto, 2016-2017.

Lunedì sera, in occasione del monday night, sarà interessante capire su chi avrà maggiore ripercussione l’effetto Krzysztof Piatek. Sull’Empoli, che in occasione del match al Ferraris è stato spettatore del primo gol in Serie A del bomber passato al Milan, oppure sul Genoa, che nel girone d’andata l’ha impiegato per tutte le giornate ricevendone in cambio 13 gol (2 su rigore) di cui 5 decisivi?

Allargando il nostro sguardo su tutti i precedenti di campionato in riva all’Arno, quindi anche quelli di cadetteria, scopriamo che i padroni di casa sono in vantaggio per numero di successi, 5-1, e marcature, 10-6. Perché negli 8 testa a testa disputati in B gli azzurri hanno sempre raccolto punti.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A E SERIE B)

12 incontri disputati

5 vittorie Empoli

6 pareggi

1 vittoria Genoa

10 gol fatti Empoli

6 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Genoa 1-1, 16° giornata 2007/2008

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Genoa 0-2, 27° giornata 2016/2017