Chievo-Milan da 0-0. Ecco perché

Per Annibale Frossi, fra le altre allenatore di Torino, Inter, Genoa e Napoli, era il risultato perfetto.

Domenico Di Carlo e Gennaro Gattuso devono quindi aver preso alla lettera il vincitore delle Olimpiadi di Berlino 1936, tanto che nei due scontri diretti in campionato non sono andati oltre il pareggio ad occhiali.

Era la stagione 2016-2017 e in cadetteria alla 20esima e alla 41esima giornata andarono in scena gli incroci fra Spezia, guidato da Di Carlo, e Pisa, allenato da Gattuso. Sia al Picco che all’Arena Garibaldi-Anconetani fu 0-0.

E se è vero il detto che non c’è due senza tre… il destino di Chievo-Milan potrebbe essere già segnato!

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI CARLO E GATTUSO IN CAMPIONATO

0 vittorie Di Carlo

2 pareggi

0 vittorie Gattuso

0 gol fatti squadre di Di Carlo

0 gol fatti squadre di Gattuso